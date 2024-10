Palmeiras vende mais de 34 mil ingressos para jogo contra o Fortaleza no Allianz Parque; veja parcial

O último compromisso do Verdão no Allianz aconteceu no dia 15 de setembro. Na oportunidade, o Alviverde saiu vitorioso ao golear o Criciúma, por 5 a 0, pela 26ª rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados por Flaco López, Felipe Anderson, Estêvão, Raphael Veiga e Tobias Figueiredo (contra).

O Palmeiras entra em campo de olho na liderança do Brasileirão. Para assumir a ponta, o Verdão precisa vencer e torcer por um tropeço do Botafogo. O time carioca entra em campo depois do Alviverde e enfrenta o Red Bull Bragantino, às 18 horas, em Bragança Paulista.

A equipe comandada por Abel Ferreira vem de vitória por 5 a 3 diante do Juventude, em Caxias do Sul, e defende uma invencibilidade de dez jogos no Brasileirão.