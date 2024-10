Athletico-PR x Cruzeiro: veja prováveis escalações e onde assistir à partida pelo Brasileirão

As duas equipes vão para o jogo pressionadas. Os dois treinadores ainda buscam a primeira vitória no comando de seus times.

O Athletico-PR vive situação mais delicada. Lucho González assumiu o comando da equipe, mas não tem conseguido reverter o mau desempenho dos paranaenses.

Para piorar, os donos da casa estão na zona de rebaixamento. O Furacão tem 31 pontos, apenas um abaixo do primeiro time fora da degola.

Já o Cruzeiro está na parte de cima da tabela da Série A. No entanto, Fernando Diniz vem acumulando empates desde que chegou ao clube. Os mineiros tentam acabar com o jejum para voltar a sonhar com a zona de classificação para a Libertadores.

FICHA TÉCNICA: