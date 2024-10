Corinthians: Yuri diz que gramado 'complicou', mas mostra otimismo por final

O atacante Yuri Alberto lamentou o empate do Corinthians com o Racing por 2 a 2 nesta quinta-feira, na Neo Química Arena. Apesar do resultado aquém do esperado, o artilheiro da noite com dois gols manteve o otimismo para o duelo da volta, que definirá quem vai avançar para a final da Copa Sul-Americana.

Ao falar do desempenho do Corinthians, Yuri citou as condições do gramado após a forte chuva em Itaquera. Algumas poças foram formadas no campo a partir da metade do primeiro tempo e prejudicaram as duas equipes no confronto.