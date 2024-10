Palmeiras sai atrás, busca empate com o Coritiba e se classifica às quartas da Copa do Brasil sub-20

Nesta quarta-feira, o Palmeiras se garantiu nas quartas de final da Copa do Brasil sub-20. Ao empatar com o Coritiba em 1 a 1, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, o Verdão avançou de fase, já que venceu a partida de ida por 3 a 2.

O Alviverde ainda não conhece seu adversário nas quartas. As oitavas de final terão seus últimos confrontos nesta quinta-feira. Com a definição dos classificados, os duelos da próxima fase serão definidos por meio das campanhas das equipes.

As Crias da Academia voltam a campo na próxima segunda-feira, às 15h (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal do Paulistão sub-20, contra o Novorizontino, no Estádio Bruno José Daniel.