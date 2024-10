Jogo entre Corinthians e Palmeiras pelo Brasileiro será em uma segunda-feira; veja rodadas detalhadas

Fechando a 32ª rodada, o dia 6 reserva duas partidas. Cruzeiro e Flamengo jogam no Mineirão, às 21h, assim como Atlético-GO e Atlético-MG, no Antônio Accioly.

Já pela 33ª rodada, Internacional e Fluminense fazem duelo no Beira-Rio, no dia 8, às 19h. Na mesma data, o Palmeiras recebe o Grêmio no Allianz Parque.

No dia 9, o Corinthians faz confronto direto contra o Vitória, às 16h30 no Barradão. No mesmo horário, Botafogo e Cuiabá se enfrentam no Nilton Santos. Quatro jogos têm início nesta data às 19h: Cruzeiro x Criciúma, no Mineirão; Fortaleza x Vasco, no Castelão; Atlético-GO x Red Bull Bragantino, no Antônio Accioly; e Juventude x Bahia, no Alfredo Jaconi. Fechando o dia 9, o São Paulo recebe o Athletico-PR, no Morumbis, às 21h.