Bayer Leverkusen fica no empate com o Brest pela Liga dos Campeões; Atalanta também empata com o Celtic

O Brest, da França, recebeu o Bayer Leverkusen, nesta quarta-feira, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões. No Estádio Roudourou, a partida terminou empatada em 1 a 1. Florian Wirtz marcou para os visitantes, enquanto Lees-Melou deixou tudo igual no placar.

Com o empate, as duas equipes foram aos sete pontos. O Brest ocupa a 3ª posição, enquanto o Bayer Leverkusen é o 4º colocado. Os times continuam invictos na Liga dos Campeões e perderam a chance de igualar a pontuação do líder Aston Villa, que tem nove tentos conquistados.

As duas equipes voltam a campo neste sábado. O Bayer Leverkusen visita o Werder Bremen, às 13h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Alemão, no Weserstadion. Já o Brest encara o Reims, às 14 horas, pela nona rodada do Campeonato Francês, no Estádio Auguste-Delaune II.