Autor do gol da vitória do Fluminense, Cano é elogiado por Mano Menezes

Com um gol de Germán Cano, o Fluminense bateu o Athletico-PR por 1 a 0 nesta terça-feira, no Maracanã, em partida atrasada do Campeonato Brasileiro. O tento foi muito importante para o argentino, que pôs fim a um jejum de mais de seis meses sem marcar, rendendo elogios do técnico Mano Menezes.

"Os goleadores têm seus períodos bons e às vezes não tão bons. Nessa hora, não tem o que falar e fazer a não ser trabalhar, ser obstinado. Ele (Cano) é muito correto. A alegria de todos por ter sido também ele o autor do gol é em função do que ele é para nós no dia a dia, do exemplo que é como profissional. Essa felicidade e homenagem do torcedor com ele é muito justa. Assim, a confiança começa a voltar", argumentou Mano Menezes, na entrevista coletiva pós-jogo.