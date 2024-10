Palmeiras supera Botafogo e assume posto de melhor ataque do Campeonato Brasileiro

Enquanto do lado do Botafogo, o maior marcador no torneio é Luiz Henrique, com seis gols. Além de Estêvão, outros dois jogadores do Palmeiras estão no to-10 artilheiros do Brasileirão. São eles Flaco López, com nove, e Raphael Veiga, com oito.

O Palmeiras lidera as estatísticas defensivamente também, sendo o dono da melhor defesa, com apenas 23 gols sofridos.

De olho no líder, o Palmeiras está há dez jogos sem perder no Brasileirão e voltou a vencer na última rodada depois de interromper a sequência de seis vitórias com o empate sem gols contra o Bragantino. A equipe de Abel Ferreira, agora se prepara para enfrentar o Fortaleza, pela 31ª rodada da competição. A bola rola neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).