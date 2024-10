Botafogo x Peñarol: veja prováveis escalações e onde assistir à partida pela ida da semi da Libertadores

Na luta para chegar a sua primeira final de Libertadores, o Botafogo recebe o Peñarol nesta quarta-feira, às 21h30(de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela rodada de ida das semifinais. O duelo terá transmissão da Globo e do streaming Paramount+.

O Glorioso eliminou o São Paulo nos pênaltis nas quartas de final, após dois empates (0 a 0 no Rio de Janeiro e 1 a 1 no Morumbis). Já os uruguaios, que ganharam por cinco vezes a competição (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987), despacharam outro brasileiro nas quartas, o Flamengo, ganhando por 1 a 0 no Brasil e segurando a igualdade sem gols no choque de volta.

As duas partes parecem se respeitar muito e esperam um duelo equilibrado, como pôde ser visto na análise de Artur Jorge, técnico do Botafogo, e de Aguirre, treinador do Peñarol.