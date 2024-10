Após susto no primeiro tempo, Vini Jr. faz três e Real vira sobre o Dortmund pela Champions

Com três gols de Vini Jr., o Real Madrid buscou a virada contra o Borussia Dortmund após sair perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo e triunfou por 5 a 2, pela terceira rodada da Liga dos Campeões, no Santiago Bernabéu. O resultado, ainda, tirou o 100% de aproveitamento dos alemães na competição.

Na nona colocação, o Real está com quatro pontos. Já o Dortmund deixou a liderança e caiu para a quinta posição, com seis unidades.

Em seus próximos compromissos, as equipes voltam a focar nas competições nacionais, em que o Real Madrid enfrenta o Barcelona, às 16h (de Brasília) desse sábado, no Santiago Bernabéu. Já o Borussia Dortmund duela contra o Augsburg, na mesma data, às 10h30, no SGL Arena.