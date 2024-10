Após dois dias de folga, Internacional se reapresenta e inicia preparação para encarar o Atlético-MG

Preparação iniciada para enfrentar o Atlético-MG pelo @Brasileirao ??? pic.twitter.com/RCJ6lN6LlM

Em contrapartida, seguem entregues ao departamento médico o zagueiro Mercado e o goleiro Ivan. Já Rômulo, neste primeiro momento, é dúvida. Após deixar o GreNal de maca sentindo um problema físico, o volante foi visto correndo ao redor do gramado em imagens divulgadas pelo clube nas redes sociais nesta terça-feira.

O elenco colorado ainda terá mais três dias de treinamentos para corrigir detalhes e ajustar o time. O Internacional visita o Atlético-MG neste sábado, a partir das 19h (de Brasília), na Arena MRV, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Com a vitória no GreNal, o Internacional subiu na tabela de classificação e pulou para a sexta posição, chegando aos 49 pontos. A equipe gaúcha está a apenas dois pontos do Flamengo, que abre o G4 neste momento com 51 pontos.