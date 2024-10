Entenda por que Giovane voltou aos planos do Corinthians após um mês e atuou de lateral em eliminação

Depois de mais de um mês, Giovane voltou a atuar pelo Corinthians. O atacante foi acionado no segundo tempo do empate de 0 a 0 com o Flamengo, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil.

A última atuação do jogador de 20 anos havia sido no dia 11 de setembro, na vitória de 3 a 1 sobre o Juventude, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Desde então, ele havia sido relacionado para mais seis jogos, porém ficou no banco em todos.

Neste domingo, Giovane entrou com cerca de 25 minutos do segundo tempo, mas não para atuar no ataque e sim como lateral direito, na vaga de Matheuzinho.