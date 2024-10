São Paulo não conquista vaga na Libertadores via Brasileirão desde a edição de 2020

Na edição passada, o Tricolor ficou na 11ª colocação, com 53 pontos, mas teve o título inédito da Copa do Brasil como forma de se qualificar para o torneio. Um dos motivos para a não classificação via Brasileirão no período é justamente o foco nas copas.

Em quinto lugar, o São Paulo está com 50 pontos, quatro a mais do que o Bahia, sétimo colocado e primeiro time fora da zona de qualificação. Na próxima rodada, os comandados de Zubeldía enfrentam o Criciúma, às 22h (de Brasília) do próximo dia 27, no Heriberto Hulse.