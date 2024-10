Ramón Díaz diz que faltou calma ao Corinthians em eliminação na Copa do Brasil: "Não fomos claros"

Neste domingo, o Corinthians foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil após ficar apenas no 0 a 0 com o Flamengo, na Neo Química Arena. O técnico Ramón Díaz afirmou que faltou calma aos paulistas, especialmente no ataque.

"A equipe não foi tão clara no jogo e na projeção para ir ao ataque. O Flamengo foi bem defensivamente e nós tivemos duas ou três chances, nenhuma clara. Isso nos custou. Faltou manter um pouco mais a calma. Havia muita pressão, era um jogo importante. A equipe entregou tudo. Sabíamos que perder um jogo tão importante é doloroso, mas não é a única chance que temos. Quinta temos outra partida importante e vamos trabalhar e nos recuperar para ter um bom rendimento", contou.

"Sempre vamos buscar o resultado. Sempre no ataque. Sempre buscaremos ter uma equipe ofensiva. Temos que ter mais tranquilidade. Vi uma equipe muita acelerada e precipitada. Fomos imprecisos. Agora temos mais uma chance na Sul-Americana", ampliou.