Preocupação? Com setor defensivo em baixa, Santos encara o melhor ataque da Série B na próxima rodada

Do outro lado, o Ceará tentará se aproveitar da fragilidade defensiva atual do Santos para sair vitorioso na Vila Viva Sorte. Com dois tentos a mais que o Peixe, o clube cearense detém o melhor ataque da Segunda Divisão nacional, tendo 50 gols marcados.

Pegando também o recorte das últimas cinco partidas, o Ceará foi às redes em todas elas. Foram nove gols marcados em uma derrota e quatro vitórias - um dos triunfos, inclusive, foi uma goleada sobre o Vila Nova, em casa, por 4 a 0.

O ataque do Ceará, aliás, marcou gols em quase todas as rodadas da Série B. O Vozão só não balançou as redes em quatro das 32 rodadas, nos empates contra Operário-PR e Sport (0 a 0) e nas derrotas para Brusque e Santos (1 a 0).

Com a derrota do Novorizontino para o Mirassol neste sábado, o Santos segue líder da Série B pelo menos até o fim desta 32ª rodada. O Alvinegro Praiano está com 56 pontos, enquanto o rival de Novo Horizonte aparece em segundo, com 54. Já o Sport, que entra em campo neste domingo, pode igualar a pontuação santista caso vença o Botafogo-SP, mas precisaria tirar uma diferença de nove gols de saldo para tomar a liderança do Peixe.