Liga Futsal define 5 classificados para as quartas; Corinthians é eliminado

No sábado, outros três confrontos das oitavas de final da Liga Futsal. O Corinthians não teve chances fora de casa contra o Jaraguá e foi eliminado ao ser goleado por 5 a 1.

As outras duas partidas tiveram a definição na prorrogação. O tradicional Carlos Barbosa ficou no 1 a 1 com o Minas e só passou pelo adversário no tempo extra por 3 a 0.

Por ter melhor campanha, o Praia Clube conseguiu avançar ao empatar por 4 a 4 com o Campo Mourão e segurar 0 a 0 na prorrogação.

As oitavas de final da Liga Futsal continuam nesta segunda-feira com o jogo entre Atlântico e Santo André, às 20 horas (de Brasília, em Erechim, no Rio Grande do Sul. No duelo de ida, houve empate por 4 a 4 no ABC paulista.