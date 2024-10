Corinthians terá mudanças e Flamengo conta com volta de trio para semi da Copa do Brasil; veja times

Sport Club Corinthians Paulista escalado para a decisão da Copa do Brasil! ???#SCCPxFLA#ContraTudoEContraTodos#TodoPoderosoTimão#VaiCorinthians pic.twitter.com/3JR9CCAeIb

? Corinthians (@Corinthians) October 20, 2024

Além de Memphis, o Timão também não conta com: Ryan (rotura na base do quinto metatarso do pé esquerdo), Ruan Oliveira (cirurgia no joelho), Maycon (cirurgia no joelho) e Diego Palacios (cirurgia para correção de uma lesão na cartilagem).

Do outro lado, o Flamengo conta com os retornos de Gerson, Pulgar e De La Cruz. O trio ficou de fora da derrota de 2 a 0 para o Fluminense, na última quinta-feira.

O técnico Filipe Luis montou o time com: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Gabigol e Bruno Henrique.