Varane assume novo cargo em time italiano após aposentadoria

Varane colaborará com Osian Roberts, Chefe de Desenvolvimento do Como 1907, e Juliette Bolon, Chefe do Programa de Educação, para apoiar os esforços de desenvolvimento dos jovens do clube.

Seu envolvimento beneficiará não apenas os jogadores, mas também a comunidade em geral por meio de iniciativas educacionais. Ao integrar treinamento acadêmico, de liderança e vocacional aos programas para jovens, Varane visa ajudar os jovens atletas a se prepararem para a vida além do futebol."

Como 1907 is pleased to announce the appointment of Raphaël Varane as a board member.

Recently retired from professional football, @raphaelvarane will bring his experience and leadership to this new role, marking the next chapter of his career off the pitch.

