Hansi Flick confirma retorno de atletas lesionados no Barcelona

O técnico Hansi Flick concedeu coletiva de imprensa neste sábado e confirmou o retorno de alguns atletas importantes do elenco do Barcelona que estavam lesionados. Os jogadores serão relacionados para o duelo com o Sevilla, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

Entre eles, o meio-campista Gavi que pode voltar a atuar depois de quase um ano fora dos gramados por uma grave lesão no joelho. Além do camisa 6, Dani Olmo e Fermín Lopez também estarão disponíveis.

"Sim, Gavi estará de volta ao elenco contra o Sevilla amanhã. Ele está disponível. Dani Olmo e Fermín também retornam amanhã, provavelmente todos eles estarão no banco", disse.