Corinthians x Santa Fé: onde assistir à final da Libertadores feminina

O Timão se classificou na liderança do grupo A, com sete pontos, e depois passou por Libertad e Boca Juniors no mata-mata do torneio. A artilheira da equipe no torneio é a meia-atacante Gabi Zanotti, com cinco gols anotados. Foi da camisa 10 o tento que garantiu a classificação para a final da competição, diante do Boca.

Tetracampeão e atual vencedor da Libertadores feminina, o Corinthians vai em busca de sua 5ª taça. Só nesta temporada, sob o comando de Lucas Piccinato, o time já conquistou a Supercopa e o Campeonato Brasileiro.

O Santa Fé, por sua vez, avançou no mata-mata após ficar em primeiro lugar no grupo C, com cinco pontos conquistados. Depois, as colombianas passaram por Alianza Lima e Independiente del Valle no mata-mata.

Os times vão reeditar a final da Copa Libertadores de 2021, quando o Corinthians levou a melhor por 2 a 0, com gols de Adriana e Gabi Portilho.