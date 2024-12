Ponte Preta acerta com Jean Dias, do Paysandu, e chega a 6 reforços para 2025

A Ponte Preta já tem seis nomes confirmados para 2025. O time campineiro acertou com o atacante Jean Dias, que disputou a última Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Paysandu. O atleta é aguardado em Campinas para assinar contrato e realizar exames médicos.

Jean Dias tem 34 anos e defendeu o Paysandu em 46 oportunidades na atual temporada, com seis gols. Ele tem passagens ainda por Internacional, Caxias, Criciúma, XV de Piracicaba, São Caetano, Grêmio dentre outros. Ele chegou também a defender a seleção brasileira sub-20, no Sul-Americano de 2011, ao lado de Neymar, Casemiro e companhia.

Com Jean Dias, a Ponte Preta chega a seis reforços na Série B. Além dele, já foram confirmados: o goleiro Diogo Silva, o zagueiro Saimon, os laterais Artur e Maguinho, e o volante Rodrigo Souza.

Outros 14 jogadores já deixaram o clube: o goleiro Luan Ribeiro, os zagueiros Luis Haquin e Joilson, os laterais Igor Inocêncio, Heitor Rocha e Gabriel Risso, os volantes Ramon Carvalho e Emerson Santos, os meias Guilherme Portuga e Dodô, além dos atacantes Iago Dias, Gabriel Novaes e Matheus Régis.

A Ponte Preta estreia no Paulistão diante do Novorizontino no dia 15 de janeiro, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.