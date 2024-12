Real Madrid inscreve lesionados na Copa Intercontinental; veja lista

A Fifa divulgou nesta sexta-feira a lista de jogadores inscritos do Real Madrid para a Copa Intercontinental. Éder Militão, Carvajal, Mbappé, Mendy e Alaba, que estão lesionados, apareceram na lista.

Apesar de estares inscritos, a presença dos jogadores no torneio não é garantida. Mendy e Mbappé são os únicos com chance de recuperação a tempo de participar do jogo marcado para a próxima quarta-feira, às 14h (de Brasília).

Vencedor da Liga dos Campeões 2023/24, o Real Madrid entra na Copa Intercontinental com vaga já na final, na qual enfrentará o vencedor do duelo entre Pachuca-MEX e Ah-Ahly. Inclusive, o clube mexicano eliminou nas quartas de final o Botafogo.