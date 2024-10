Vai jogar? Miguelito volta ao Santos após brilhar pela Bolívia e aguarda minutos prometidos por Carille

Isso porque o técnico da equipe alvinegra, Fábio Carille, garantiu em uma entrevista coletiva recente que Miguel terá mais minutos nesta reta final da Segunda Divisão.

A baixa minutagem do meia, inclusive, gerou um polêmica recente no Santos. Também em uma entrevista coletiva, o experiente Giuliano chegou a dizer que "faltava intensidade" ao boliviano. A declaração, porém, não pegou bem entre torcedores.

Após a derrota para a Chapecoense, na Arena Condá, o técnico Fábio Carille defendeu Giuliano e pediu paciência aos santistas sobre Miguelito. O jogador, entretanto, espera receber os minutos prometidos pelo treinador.

Um dos destaques das categorias de base do Santos, Miguel Terceros vive uma temporada de altos e baixos. Após um bom rendimento na Copinha, ele alternou entre o time principal e o sub-20, mas ganhou holofotes por suas atuações com a camisa da seleção boliviana.

Por lá, ele já tem três gols marcados nestas Eliminatórias, sendo diretamente responsável por vitórias que colocaram o país na zona de repescagem para a Copa do Mundo de 2026. Por isso, mesmo com pouco espaço no Santos, o atleta de 20 anos segue sendo convocado pela Bolívia.