Szczesny garante estar apto para estrear pelo Barcelona

Apesar disso, ainda não se sabe se Hansi Flick optará por manter Iñaki Peña na equipe titular ou dar chance ao goleiro polônes.

Até ser contratado pelo Barça, Szczesny, de 34 anos, estava aposentado do futebol. Porém, com a grave lesão no joelho de Marc-André Ter Stegen, que deve perder o restante da temporada, o arqueiro recebeu o convite para substituí-lo e aceitou retornar aos gramados.

Durante sua carreira, ele teve passagens por Arsenal, Brentford, Roma e Juventus, clube no qual havia anunciado que encerraria sua carreira. O goleiro também foi figura constante na seleção polonesa, tendo participado de duas Copas do Mundo e duas Eurocopas.

O Barcelona terá uma sequência complicada neste fim de outubro. Logo após o jogo com o Sevilla, a equipe irá enfrentar o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões, na quarta (23), em casa, e o Real Madrid no fim de semana seguinte, dia 26, um sábado, no Santiago Bernabéu, por La Liga.