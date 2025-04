Dorival deseja melhoras a Tite e explica por que trocou descanso por desconforto no Corinthians

Dorival Júnior ouviu propostas de muitos clubes, entre eles o Santos, desde que foi demitido da seleção brasileira. Não aceitou nenhuma, pois queria mais tempo para descansar e colocar a cabeça no lugar, mas uma oferta do Corinthians, único dos grandes paulistas que nunca treinou, mudou seus planos. Apresentado no CT Joaquim Grava nesta terça-feira, o treinador está disposto a viver a pressão do clube alvinegro, que passa por uma crise política, mas fez um reflexão sobre o quanto o ambiente do futebol afeta a saúde mental dos profissionais do meio.

"O nível de cobrança e preocupações de um profissional do futebol é muito alta. As pessoas às vezes não têm ideia do que isso representa e o que isso provoca em todo o contexto familiar e de pessoas", disse o novo treinador corintiano.

Cuidar da mente foi o motivo que fez o ídolo corintiano Tite não estar no lugar que agora é ocupado por Dorival. O campeão mundial e da Copa Libertadores chegou a ter um acordo para assumir o clube, mas sofreu uma crise de ansiedade na véspera do acerto e decidiu que ainda não era a hora de voltar a trabalhar.