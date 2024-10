Rafael Paiva pede mais equilíbrio ao Vasco e quer time aguerrido na Copa do Brasil: "Encarar como final"

"Acho que os dois. Temos que estar ligados, né. Falava muito isso no começo, da gente equilibrar. Acho que conseguimos reduzir o número de gols que tomamos. Desde quando cheguei, nosso saldo ainda é positivo, conseguimos fazer mais gols do que tomamos. Mas realmente nos incomoda, né. O nível dos jogos é sempre muito alto na Série A, todos os jogos são muito difíceis, da Copa do Brasil também, mas precisamos buscar logo esse equilíbrio de defender bem e fazer os gols. Tivemos um setembro difícil, jogamos muito fora de casa, mas nada disso serve como desculpa. Precisamos mudar a nossa chave, organizar de novo a defesa, que tinha melhorado muito. Acho que em nenhum jogo tínhamos tomado três gols, com exceção do Fortaleza, se não me engano. Hoje saiu do nosso controle, mas precisamos voltar ao equilíbrio para buscar os pontos no Brasileiro, que vão ser importantes, e principalmente buscar essa final da Copa do Brasil", declarou o comandante.

Apesar da derrota para o São Paulo, o Brasileirão não é o foco do Vasco neste momento. O Cruzmaltino possui uma semifinal de Copa do Brasil para ser disputada neste sábado, e já está de olho no embate decisivo contra o Atlético-MG. O time carioca precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão dos pênaltis, pois perdeu a ida por 2 a 1.