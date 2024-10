Guilherme Teodoro e Giulia Takashi levam ouro nas duplas mistas do tênis de mesa no Pan-Americano

Outra dupla brasileira que vai em busca do ouro é Giulia Takahashi e Laura Watanabe, nas duplas femininas. Na semifinal, elas venceram as mexicanas Clio Barcenas e Arantxa Cossio Aceves por 3 sets a 1, com parciais de 11/6, 7/11, 11/5 e 11/4.

A final será diante da dupla chilena formada por Paulina Vega e Daniela Ortega. O jogo está marcado para esta quinta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília).

Já nas duplas masculinas, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro foram superados na semifinal pelos argentinos Horacio Cifuentes e Santiago Lorenzo, por 3 sets a 1, com parciais de 11/7, 11/5, 5/11 e 11/6. Como não há disputa pelo terceiro lugar, Vitor e Guilherme conquistaram o bronze. A final será entre os argentinos e os cubanos Andy Pereira e Jorge Campos.

O Pan-Americano de El Salvador ainda terá as disputas individuais, com Vitor Ishiy (78º do ranking mundial) e Leonardo IIzuka (144º) se enfrentando na semifinal, enquanto Hugo Calderano (6º) vai pegar o argentino Horacio Cifuentes, atual 143º do ranking mundial, e que eliminou Guilherme Teodoro (173º) nas quartas de final.