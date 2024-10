Cruzeiro x Bahia: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Cruzeiro e Bahia se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, em um verdadeiro confronto direto pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times lutam para ingressar na zona de classificação para a Copa Libertadores. A Raposa, que tenta se recuperar de uma derrota de 1 a 0 para o Fluminense, se encontra na oitava colocação, com 43 pontos, dois a menos que os baianos, que perderam de 2 a 0 para o Flamengo na jornada passada. O G-6 é aberto pelo Internacional, com 46 pontos.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo SporTV e Premiere.

Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, confia que sua equipe vai conseguir fazer uma boa apresentação. O treinador está em relativo começo de trabalho e por isso conta com a paciência dos torcedores.