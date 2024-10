Botafogo x Criciúma: veja as prováveis escalações e onde assistir ao confronto do Brasileirão

O Criciúma também venceu seu último jogo, quando aplicou 2 a 0 no lanterna Atlético-GO em Santa Catarina. Com 35 pontos conquistados, o discurso do time é lutar por uma vaga na próxima Copa Sul-Americana.

Artur Jorge, técnico do Botafogo, garantiu o time focado nesta partida, mesmo com a semifinal da Copa Libertadores, diante do Peñarol, estando agendada para começar na próxima quarta-feira.

"Nós vamos estar em estado de alerta e prontidão para este jogo, pois sabemos a importância de ganhar os nossos compromissos na luta pelo título. Vamos tentar ser dominantes desde o primeiro momento de jogo", disse ele.

O treinador não quis antecipar a escalação do Botafogo que vai a campo, mas não tem jogadores suspensos.