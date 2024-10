Atlético-GO x Cuiabá: saiba prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Campeonato Brasileiro

Um duelo de desesperados. Assim é o confronto entre Atlético-GO e Cuiabá, que se enfrentam nesta sexta-feira, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR: A partida terá tranmsissão do Premiere.

Vindo de uma derrota de 2 a 0 para o Criciúma, fora de casa, o Atlético-GO segura a lanterna com 21 pontos e está virtualmente rebaixado. Já os cuiabanos, embalados pelo triunfo de 2 a 0 sobre o São Paulo, no Mato Grosso, querem evitar o mesmo destino, mas estão na penúltima posição com 26 pontos.