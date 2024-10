Sem Christian, Athletico-PR desembarca em São Paulo para o jogo contra o Corinthians pelo Brasileirão

Na tarde desta quarta-feira, a delegação do Athletico-PR desembarcou no Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, para o confronto diante do Corinthians, pela 30ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 20h (de Brasília) desta quinta-feira, na Neo Química Arena. O Furacão vem para o duelo sem Christian, lesionado, porém recebeu duas novidades.

Conforme informado pelo Athletico-PR nesta quarta-feira, Christian sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda e virou desfalque de última hora para o embate. A contusão aconteceu durante o treino da última terça-feira. Kaique Rocha e Madson, por sua vez, estão fora por suspensão automática.