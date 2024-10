São Paulo fará a estreia da nova terceira camisa no jogo contra o Vasco, pelo Brasileirão

A terceira camisa do São Paulo nesta temporada já tem data para estrear. O novo manto será utilizado pelo Tricolor Paulista pela primeira vez no jogo diante do Vasco, nesta quarta-feira, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pelo Brasileirão.

A camisa foi lançada em agosto, com o título de "Camisa que Conduz", fazendo uma homenagem à torcida do São Paulo, que atualmente possui mais de 20 milhões de tricolores. O design do novo manto remete a tradicional festa promovida pelos torcedores em dias de jogos da equipe paulista no Morumbis.