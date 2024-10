Matheus Pereira se reapresenta ao Cruzeiro após servir a Seleção Brasileira

? @ggaleixo pic.twitter.com/Abe6SwomXo

Assim, Matheus Pereira deve estar à disposição de Fernando Diniz para o próximo jogo do Cruzeiro. A equipe recebe o Bahia no Mineirão, na próxima sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

Matheus Pereira ficou de fora do jogo contra o Chile e serviu a Seleção Brasileira apenas no duelo contra o Peru. Isso porque, Lucas Paquetá recebeu o terceiro cartão amarelo na partida diante dos chilenos e precisou cumprir suspensão. Assim, Dorival Júnior convocou o atleta do Cruzeiro para apenas uma partida.

Na partida contra o Peru, Matheus Pereira entrou aos 33 minutos do segundo tempo, quando o placar já estava 4 a 0, e quase deixou sua marca. Pouco após entrar em campo, ele arriscou de fora da área e viu a bola passar perto da trave.

Com a vitória sobre os peruanos, o Brasil conseguiu dar uma respirada na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas. Atualmente, a Seleção ocupa a quarta colocação, com 16 pontos conquistados.