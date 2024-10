Entenda por que Alan Franco não foi escalado contra o Vasco em Campinas

Alan Franco foi um desfalque inesperado do São Paulo para a partida desta quarta-feira, contra o Vasco da Gama, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro teve de cumprir suspensão devido ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) realizado no dia 30 de setembro, que o puniu com dois jogos fora pela expulsão na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Goiás.

Na ocasião, Alan Franco e Thiago Galhardo, do Goiás, se desentenderam já nos acréscimos do segundo tempo. O São Paulo empatava sem gols na casa do adversário após vencer por 2 a 0 o jogo de ida, no Morumbis, mas o zagueiro argentino não levou desaforo para casa e, por causa da discussão, recebeu cartão vermelho.