Cruzeiro vende mais de 40 mil ingressos para jogo de ida da semifinal da Sul-Americana contra o Lanús

Ainda restam ingressos disponíveis em três setores: Roxo Superior - Portão B, com a inteira saindo a R$ 260,00; Vermelho Superior, com valor inteiro de 220,00; e Camarote, com preço de R$ 400,00. Os torcedores que tiverem interesse em assistir ao jogo direto do Mineirão podem comprar seus bilhetes por meio do site ingresso.cruzeiro.com.br ou pelo aplicativo Nação Azul.

Antes do jogo pela Sul-Americana, porém, o Cruzeiro tem um compromisso pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, a Raposa recebe o Bahia, às 21h30, no Mineirão. Para esse duelo, já foram vendidos 25 mil ingressos.

O Cruzeiro não vivia grande momento antes da data Fifa. A equipe mineira não sabe o que é vencer há quatro partidas consecutivas. Agora, depois da pausa no calendário, vai em busca do primeiro triunfo com o novo técnico, Fernando Diniz.