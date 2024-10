Autor de gols e assistência, Luiz Henrique celebra desempenho individual pelo Brasil nesta data Fifa

Brasil ganhou pela segunda vez consecutiva nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2026. Nesta terça-feira, a Seleção goleou o Peru no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, por 4 a 0. Autor de dois gols e uma bonita assistência nesta data Fifa, o atacante Luiz Henrique celebrou seu rendimento com a Amarelinha.

"Fruto do trabalho de toda a equipe. Contente pela oportunidade nos dois jogos. Foram dois gols e uma assistência. É continuar o trabalho. Sabíamos que o jogo de hoje ia ser muito difícil. Precisámos de uma vitória assim pelo trabalho que estamos fazendo no dia a dia. Todo mundo focado no objetivo. Graças a Deus veio a vitória, agora é seguir", disse o jogador à TV Globo.

Destaque do Botafogo, Luiz Henrique foi um dos nomes do Brasil nas últimas duas rodadas das Eliminatórias. Além de marcar o gol da virada sobre o Chile, na última quinta-feira, ele deu uma assistência para o belo tento de Andreas Pereira nesta terça, contra o Peru, e voltou a balançar as redes.