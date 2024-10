Scaloni surpreende e aponta argentino, sem ser Messi, como vencedor da Bola de Ouro

#SelecciónMayor Comienza la conferencia de prensa del entrenador Lionel Scaloni. pic.twitter.com/M8cJO9dPdv

Na última temporada, Lautaro foi decisivo para a conquista da Copa América pela Argentina. O camisa 22 foi o artilheiro da competição, com cinco gols. Além disso, na final diante da Colômbia, vencida por 1 a 0, saiu do banco e marcou o gol do título na prorrogação.

Pela Inter de Milão, conquistou o Campeonato Italiano, com sobras, e a Supercopa da Itália. Ao todo, realizou 44 jogos, marcou 27 gols e distribuiu assistências.

O grande favorito para vencer a Bola de Ouro é o atacante brasileiro Vinicius Júnior. Em 2023/24, o ponta esquerda levantou novamente o troféu da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, sendo decisivo no mata-mata, inclusive com gol na final.

O camisa 7 também foi campeão do Campeonato Espanhol pela terceira vez na carreira. Ao todo, realizou 46 jogos, marcou 26 gols e deu 12 assistências.