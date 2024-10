São Paulo x Vasco: veja informações e prováveis escalações do duelo pela 30ª rodada do Brasileiro

Nessa quarta-feira, São Paulo e Vasco se enfrentam pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). A bola vai rolar às 21h45 (de Brasília).

O Morumbis não está disponível para o encontro por conta das apresentações do cantor Bruno Mars no local. Em 2024, as equipes se enfrentaram apenas uma vez, pelo primeiro turno do Brasileirão, com goleada vascaína por 4 a 1, em São Januário.

Em baixa, o São Paulo tem a reta final do Campeonato Brasileiro para ao menos conquistar uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores 2025. Na quinta posição, o Tricolor está com 47 pontos, quatro a menos do que o Flamengo, primeiro time no G4 e que tem uma rodada a cumprir.