São Paulo fecha preparação para encarar o Vasco pelo Brasileirão; veja time provável

Os lesionados Pablo Maia, Alisson e Michel Araújo seguem como desfalques. Recuperado de uma contusão no tendão do quadríceps da perna esquerda, Ferreirinha pode voltar a ser relacionado após quase dois meses.

Em baixa, o São Paulo tem a reta final do Campeonato Brasileiro para ao menos conquistar uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores 2025. Na quinta posição, o Tricolor está com 47 pontos, quatro a menos do que o Flamengo, primeiro time no G4 e que tem uma rodada a cumprir.

Como foi o treino

A atividade começou com exercícios de aquecimento e mobilidade orientados pela preparação física. Depois, Zubeldía dividiu o elenco em dois, de 11 jogadores cada, para um trabalho de enfrentamento em campo reduzido com ajustes táticos.

Como último aprimoramento para enfrentar o Vasco, os atletas participaram de um complemento de finalizações frontais.