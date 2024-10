José Martínez retorna e compõe penúltimo treino para 'final' Corinthians x Athletico

A grande novidade no treino do Corinthians nesta terça-feira foi o volante José Martínez, que retornou mais cedo da data Fifa por conta do acúmulo de cartões amarelos. O elenco realizou a penúltima atividade no CT Joaquim Grava antes do duelo contra o Athletico-PR, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Martínez recebeu terceiro cartão amarelo no empate da Venezuela com a Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas e, portanto, conseguiu retornar mais cedo para os trabalhos no Timão.

O volante Alex Santana e o meia-atacante Talles Magno também devem ficar à disposição da comissão técnica no jogo de quinta. Ambos se recuperaram de lesão na coxa e já trabalham com bola com os companheiros.