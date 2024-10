Luan Peres exalta parceria com Gil e comenta situação de Miguelito no Santos: "A vez dele vai chegar"

"É um grande jogador. É mais um jovem jogador que tem que ter cuidado, principalmente agora com uma pressão que a torcida faz para colocar o garoto. A expectativa gerada em cima dele, por ele já estar fazendo um bom trabalho na Bolívia, é por total mérito dele. No Santos, o moleque não vai entrar lá e resolver. Ele tem que entrar aos poucos, mostrar aos poucos o futebol dele. Eu acho que é isso. Carille tem que saber preservar o Miguelito, que tem tudo para ser um grande jogador, e ir colocando no momento certo. Claro, não sou treinador, são os momentos que o Carille achar melhor. E outra coisa, têm bons jogadores na posição em que ele joga, quem tá no banco. É todo mundo brigando pela posição e é opção do treinador. A vez dele vai chegar. Na seleção ele está bem, então ele tem tudo para, quando entrar, ajudar muito a gente também", declarou o jogador.

Expectativas em retorno ao Santos e contas para o acesso à Série A

Luan Peres faz, neste momento, sua segunda passagem pelo Santos. A primeira foi de 2019 a julho de 2021 e terminou quando o jogador rumou ao Olympique de Marselha, da França. O atleta de 30 anos esteve no elenco alvinegro que foi vice-campeão do Brasileirão em 2019 e, depois, vice da Libertadores em 2020.

O zagueiro, então, revelou as expectativas que teve ao concluir seu retorno ao Santos neste 2024 e destacou as dificuldades que sabia que iria encontrar, mas ressaltou que o Alvinegro Praiano é um clube que "não é para estar na Segunda Divisão".

"Falando de elenco assim, é completamente diferente. Os jogadores são outros. Com exceção do Pituca, do Sandry, do Alison, do Diógenes e do João Paulo, são outros jogadores e acho que não cabe comparação. Aquele time foi muito bom, infelizmente não fomos campeões, mas fizemos uma boa Libertadores, um bom Campeonato Brasileiro também com o Sampaoli, sendo vice-campeão. Eu já acho que o cenário mudou logo depois que esse time se desfez. Em 2022, eu acho que já brigou para não cair, 2023 que aconteceu de cair, então já estavam sendo dois anos difíceis, e esse agora. Eu já imaginava o que eu ia encontrar aqui, um clube que não é para estar na Segunda Divisão. Eu não cheguei aqui no começo do ano, imagino que as coisas deveriam estar até mais difíceis, porque o campeonato nem tinha começado. Agora, já estamos no G4, quase conquistando esse nosso objetivo, então eu chego num momento um pouco mais favorável, mas imagino que quem está desde o começo do ano acabou sofrendo até um pouco mais", comentou.

Por fim, Luan Peres também contou que, apesar do discurso de jogo a jogo ser prioridade, o Santos também pensa no futuro e faz suas contas com o objetivo de saber do que precisa para alcançar o acesso à elite do futebol nacional. O próximo compromisso do Peixe é contra a Chapecoense, nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Condá, pela 32ª rodada da Série B.