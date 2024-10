Inter trabalha finalizações com foco no Gre-Nal pelo Campeonato Brasileiro

O Internacional continou, nesta segunda-feira, sua preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro. Em meio à Data Fifa, o Colorado realizou uma atividade de um contra um no CT Parque Gigante. Os comandados de Roger Machado voltam a campo no próximo sábado, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Grêmio, pela 30ª rodada do torneio nacional, no Beira-Rio.

Em sexto lugar na tabela do Brasileirão, com 46 pontos, o Inter busca se aproximar do G4 para garantir vaga direta para a próxima edição da Libertadores. O clube está há nove partidas sem perder na competição. Na última rodada, conseguiu um empate no final, contra o Corinthians, fora de casa.