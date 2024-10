Fortaleza lança uniforme em homenagem a Alcides Santos, fundador do clube

Nesta segunda-feira, o Fortaleza lançou um uniforme especial em homenagem aos 135 anos do fundador do clube, Alcides Santos. O novo modelo tem como cor predominante o azul marinho, com detalhes em vermelho nos ombros, o símbolo do time e a data "1918", ano de fundação do Leão do Pici.

A camisa possui um patch na região das costas, com os dizeres "135 anos", junto ao símbolo do clube, na cor branca, além de outro detalhe na parte interna com o rosto de Alcides, em dourado. Na parte inferior do manto, há o nome do homenageado ao lado de um recorte com as cores do clube.