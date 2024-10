Carille comanda treino tático, e Santos avança em preparação para enfrentar a Chapecoense pela Série B

Na manhã desta segunda-feira, o elenco do Santos avançou na preparação para o confronto diante da Chapecoense, válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O grupo santista fez o penúltimo treino antes do embate.

No CT Rei Pelé, o técnico Fábio Carille comandou um treinamento tático e começou a esboçar a equipe que entrará em campo no duelo. Na sequência, os jogadores também realizaram um trabalho de bola parada. Já os reservas fizeram uma atividade técnica.

Carille, porém, terá uma dor de cabeça para escalar o time que irá a campo contra a Chapecoense. O treinador precisará lidar com as ausências de três peças do time titular: Gil, Escobar e Diego Pituca. Os defensores cumprem suspensão por acúmulo de cartões amarelos, enquanto o volante está suspenso após ter sido expulso na última rodada.