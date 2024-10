Próximo adversário do Corinthians, Athletico-PR passa por crise e luta para salvar ano do centenário

No último sábado, um grupo de torcedores organizados se reuniu na frente do CT do Caju para protestar contra os jogadores. O clima é de insatisfação total com o elenco e a diretoria.

Nas outras competições, o Athletico-PR tampouco teve sucesso. O time foi eliminado pelo Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil e pelo Racing no mesmo estágio da Copa Sul-Americana. A única notícia positiva do time na temporada foi o título do Campeonato Paranaense diante do Maringá, no começo de abril.

Para o jogo contra o Timão, Lucho vai contar com o retorno do meio-campista Christian, que cumpriu suspensão na última rodada, e Pablo, em reta final de transição física. Por outro lado, a equipe não terá o lateral direito Madson e o zagueiro Kaique Rocha, ambos suspensos.

O jogo entre as equipes será na próxima quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena. O duelo é tratado como uma final para o Corinthians, que deixou escapar uma vitória contra o Internacional na última rodada, com gol sofridos nos acréscimos. O alvinegro está na 18ª posição da tabela, com 29 pontos.