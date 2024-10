Pontos turísticos de Brasília são iluminados de verde e amarelo antes de jogo da Seleção

A recepção de Brasília com a Seleção Brasileira segue sendo calorosa. Além de receber o carinho dos fãs no treino aberto para o público no último sábado, a capital do país está com diversos monumentos iluminados de verde e amarelo para apoiar a equipe na partida contra o Peru, na próxima terça-feira, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, pelas Eliminatórias.

Além do palco do jogo, o Palácio do Buriti, sede do poder executivo do Governo do Distrito Federal, o Museu Nacional da República e a Torre de TV de Brasília foram os locais iluminados.