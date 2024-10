Invencibilidade aumenta confiança do Botafogo para momento decisivo

Pelo Brasileirão, além da goleada sobre o Flamengo, o Fogão conquistou outros resultados marcantes, como o triunfo por 2 a 0 sobre o Fortaleza, em confronto direto pela liderança, a vitória por 1 a 0 no clássico com o Fluminense e o triunfo da última rodada, sobre o Athletico-PR, por 1 a 0, fora de casa.

A vitória sobre o clube paranaense, por sinal, fez o Botafogo aumentar a vantagem na liderança do Brasileirão para três pontos. Assim, o clube carioca entrou na data Fifa de bem com a vida e com a confiança lá no alto.

Agora, o Botafogo se prepara para uma nova bateria de jogos decisivos. Após quatro dias de folga, o Fogão se reapresenta neste domingo. Na sexta-feira, o time de Artur Jorge enfrenta o Criciúma, no Maracanã, pelo Brasileirão. Depois, abre a semifinal da Libertadores contra o Peñarol, no dia 23, no Nilton Santos.

A sequência de invencibilidade do Botafogo

Botafogo 2×1 Palmeiras - Libertadores



Botafogo 4×1 Flamengo - Brasileirão