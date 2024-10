Augusto Melo presenteia Xuxa com camisa e vê ídolos do Corinthians em campo

Augusto Melo, presidente do Corinthians, esteve presente no jogo beneficente que aconteceu na Neo Química Arena, neste domingo. O mandatário presenteou a cantora Xuxa com uma camisa da equipe e viu de perto ídolos do clube, como Marcelinho Carioca e Emerson Sheik, atuarem.

Xuxa roubou a atenção no "Futebol da Esperança", organizado pela TV Globo. A "Rainha dos Baixinhos" cantou no intervalo do jogo beneficente e levou à loucura os torcedores presentes no estádio em Itaquera.

"Com muito ilariê, a rainha Xuxa recebeu o manto do Timão pelas mãos do nosso presidente no Criança Esperança!", escreveu o clube em suas redes sociais após a partida.