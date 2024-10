Com gols no segundo tempo, Corinthians vence Olimpia e avança à semifinal da Libertadores feminina

O Corinthians venceu o Olimpia por 2 a 0 na tarde deste domingo, em jogo válido pelas quartas de final da Copa Libertadores feminina. Após primeiro tempo truncado, as Brabas construíram o resultado na segunda etapa no Estádio Carfem, em Ypané-PAR, e garantiram vaga na semifinal.

O primeiro gol das Brabas saiu aos cinco minutos do segundo tempo, com Stephane Lacoste, jogadora do Olimpia que empurrou a bola para as próprias redes após cabeceio venenoso de Gabi Zanotti.

O Timão ampliou no lance seguinte com a atacante Millene, que aproveitou cruzamento preciso de Mariza e deslocou com categoria a goleira adversária.