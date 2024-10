Seleção Brasileira desembarca em Brasília para duelo diante do Peru pelas Eliminatórias

Na noite desta sexta-feira, a Seleção Brasileira desembarcou em Brasília, às 20h40. Os jogadores foram recebidos com festa pela torcida. Na próxima terça-feira, a equipe encara o Peru, em jogo válido pela décima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A bola rola no Mané Garrincha, às 21h45 (de Brasília).

O confronto mais recente do Brasil no Mané Garrincha foi diante do Catar, na Copa América de 2019, quando superou o adversário por 2 a 0. Dois anos depois, no mesmo palco, mas sem torcida por conta da pandemia, a Amarelinha venceu a Venezuela por 3 a 0.

A venda dos ingressos para a partida já está aberta, tanto na bilheteria física, quanto online (Bilheteria Digital). Foram disponibilizados cerca de 70 mil entradas, com preços a partir de R$ 120.